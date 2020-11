Prima vittoria per il Gubbio: 1-2 a Ravenna

Prima vittoria per il Gubbio nel campionato di serie C 2020-2021. I rossoblù di Vincenzo Torrente si sbloccano alla nona giornata grazie al successo sul campo del Ravenna: nel primo tempo è Gerardi a portare i suoi in vantaggio sugli sviluppi di una punizione di Pasquato, quindi nella ripresa il temporanea pareggio firmato Perri al 65′ e il guizzo decisivo di Sainz-Maza dopo un calcio d’angolo a favore di Malaccari e compagni. Con il bottino pieno il Gubbio sale a quota 6 punti mettendosi alle spalle Fano e Arezzo. Domenica al ‘Barbetti’ c’è la Virtus Verona.

Condividi questo articolo su