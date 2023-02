Tempo di votazione in casa Pd per l’elezione del segretario nazionale. Dalle 8 alle 20 saranno aperti 54 seggi in tutta la provincia di Terni, dei quali 12 nella città capoluogo e 42 in tutti gli altri comuni: «Stefano Bonaccini ed Elly Schlein sono i candidati per la guida del Partito Democratico dopo la prima fase riservata agli iscritti. Alle primarie oltre agli iscritti potranno votare anche gli elettori del Pd». Di seguito la lista dei seggi ed i luoghi.

DOVE E QUANDO SI VOTA – DOCUMENTO