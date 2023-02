Primarie Pd: Schlein eletta segretaria. Ha vinto anche in Umbria

Ha vinto anche in Umbria Elly Schlein, la neo segretaria del Pd – deputata Dem eletta alle ultime elezioni, in passato Europarlamentare e vice presidente della Regione Emilia-Romagna – che ha superato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. In Umbria la Schlein ha ottenuto 8.777 voti (51,4%) contro gli 8.279 di Bonaccini (48,6%). A ‘spingere’ la nuova leader del Democratici, che durante la campagna per le primarie si è caratterizzata per una linea più ‘a sinistra’ di Bonaccini, sono stati i due capoluoghi (1.680 contro 1.078 a Perugia città, 1.390 contro 762 a Terni), il territorio provinciale di Terni e il voto nei gazebo (a differenza dei circoli). In totale gli umbri al voto sono stati oltre 17 mila. Alla luce dei risultati, i membri umbri della nuova assemblea nazionale del Pd sono cinque della mozione-Schlein (Sarah Bistocchi, Francesca Malafoglia, Luca Serantoni, Mariella Spadoni, Andrea Vannini) e quattro della mozione-Bonaccini (Michele Bettarelli, Claudia Ciombolini, Francesco Filipponi ed Elena Ranfa).

Condividi questo articolo su