Inizierà il prossimo 15 settembre il corso base di protezione civile organizzato dalla Pro. Civ. Collescipoli nella sede di via Luigi Casale 3, a Terni. Il corso è strutturato in dieci lezioni teoriche e pratiche, tenute in orario serale da personale qualificato. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: [email protected] – 333.8315276 (Martina) – 329.1581108 (Sergio).

