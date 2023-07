«Qualche giornata fresca e instabile ma l’estate non finisce»

Nessuna fine dell’estate ma giornate normali, seguite da alcune più ‘fresche’ con possibilità di temporali, e poi un ritorno alle classiche condizioni estive sia in termini meteorologici che di temperature. Queste, in sostanza, le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni.

Il classico ‘break’ estivo

«Alla mattinata di lunedì – osserva UM – i modelli meteorologici sembrano convergere ancor più verso una chiara tendenza estiva. Sul web nelle ultime 48-72 ore, quindi fine luglio, già si leggevano annunci del tipo ‘estate finita’ ed ‘autunno anticipato’: nulla di tutto questo. Molto probabilmente avremo normali giornate estive, tipo quelle avute nel fine settimana appena terminato, fino a venerdì 4 agosto, poi un corposo ma rapido impulso di aria fresca nord atlantica transiterà sull’Italia portando un classico break estivo, nulla più, nessuna lunga fase fresca ed instabile».

Le previsioni

«Sull’Umbria – prosegue Umbria Meteo – primi temporali nel pomeriggio/sera di venerdì 4 agosto, altre precipitazioni sabato 5 agosto con consistente calo delle temperature, poi tramontana e miglioramento già dalla sera della stessa giornata di sabato. Domenica 6 agosto fresco al mattino ma poi temperature massime in aumento, lunedì 6 agosto questa breve fase instabile dovrebbe essere già un ricordo e l’estate tornerà a presentare giornate soleggiate e calde nella norma».

Guardando più in là

«Nella peggiore delle ipotesi – conclude UM – un passaggio di correnti nord occidentali un po’ più fresche ma in prevalenza asciutte intorno a mercoledì 9 agosto ma per non più di 36-48 ore. Come pure potremo avere temperature qualche grado sopra media durante la settimana prima di Ferragosto. Attualmente è questa la tendenza per i prossimi 8-10 giorni, per quanto riguarda invece localizzazione ed intensità dei temporali, ne parleremo nei prossimi aggiornamenti».