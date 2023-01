Quale futuro per il Pd dopo il congresso? Ne parla ‘Nero su Bianco’

Il Pd umbro si posiziona in vista della consultazione che eleggerà il nuovo segretario nazionale. Elezione prevista per il 26 febbraio con le primarie ‘a quattro’. Intanto la ex ‘Iena’ e M5s, da sempre feroce anti Pd, Dino Giarrusso, ha annunciato di voler entrare nei Dem: un fatto che ha creato tensioni anche nella delegazione umbra. Sono questi i temi che tratterà il talk show ‘Nero su Bianco’ dal titolo: ‘Quale futuro per il Pd dopo il congresso?’. La puntata andrà in onda in diretta martedì 31 gennaio, alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. In studio con il conduttore Laurent De Bai, ci saranno Sarah Bistocchi (capogruppo Pd consiglio comunale di Perugia per la mozione di Elly Schlein), Simona Meloni (capogruppo Pd in Regione per la mozione Stefano Bonaccini), Rita Zampolini (mozione Gianni Cuperlo9 e l’avvocatessa Morena Bigini (mozione Paola De Micheli).

