Radioamatori: c’è la seconda mostra-scambio a Ponte San Lorenzo

La sezione di Terni dell’associazione radioamatori (Ari) organizza, per sabato 17 giugno dalle ore 9 alle 17 presso gli impianti sportivi di Ponte San Lorenzo (Narni), la 2° edizione della mostra-scambio del settore. L’evento fa seguito all’ottima riuscita del mercatino di settembre 2022 e ora l’obiettivo è di trasforarlo in un appuntamento costante e cadenzato. «La manifestazione – spiegano gli organizzatori – non ha alcuna caratteristica commerciale, il solo scopo è quello di creare un’occasione di incontro tra gli appassionati di radio, per scambiare informazioni, esperienze e anche apparecchiature. Sarà un ritrovo per i tanti appassionati e curiosi del fantastico mondo della radio e, per chi vuole avvicinarsi ai radioamatori, sarà operativa anche una stazione radio». L’ingresso è libero, c’è la possibilità di pranzare su prenotazione e per ogni informazione è possibile contattare i recapiti ar[email protected], 338.8163422 (Stefano) e 345.6016944 (Roberto).

Condividi questo articolo su