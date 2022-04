Vigili del fuoco e polizia Locale al lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza dell’Olmo, nel centro storico di Terni, per alcuni rami pericolanti dei due olmi posti al centro della piazza: un disagio causato dal maltempo che si è abbattuto sulla città. Il personale del 115 è intervenuto per ripristinare le condizioni di sicurezza, con il supporto degli agenti del comando di corso del Popolo. I due alberi sono inseriti nell’elenco di quelli monumentali stilato dal Mipaaf.

