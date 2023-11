Rimini-Perugia 1-0, Grifo fuori dalla Coppa Italia di Lega Pro

di Giovanni Cardarello

Che la Coppa Italia di Lega Pro non fosse un obiettivo primario lo si capisce già leggendo la distinta delle formazioni. Ma che i sostituti non siano all’altezza del compito è un tema che fa riflettere. E molto. Finisce così, al secondo turno, l’avventura del Perugia di Baldini nella seconda competizione di Lega Pro e finisce dopo 90 minuti, più recupero, giocati senza infamia e senza lode. Decide un gol dell’ex Ternana Capanni all’8’ minuto di gioco. Un gol che arriva all’alba del match e che darebbe al Grifo tutta la possibilità di recuperare. Ma fatta eccezione per qualche scorribanda di Cancellieri, un bel tiro di Giunti respinto da Colombo e un tiro da lontano di Lisi i biancorossi umbri hanno prodotto davvero ben poco. Finisce 1-0 per i romagnoli e per il Perugia è la seconda sconfitta in meno di una settimana. E domenica c’è il derby con il Gubbio.

Capanni non perdona

Il calcio di inizio è del Perugia. Il Grifo torna al 4-3-3 classico ma con amplissimo turnover. In campo Abibi in porta, difesa a quattro con occasione per Morichelli e Souarè, spazio a centrocampo per Torrasi ed Acella mentre il tridente è composto da Ricci, Cudrig e Lisi. Diversi titolari sono rimasti direttamente a Perugia. Tanto turnover anche nel Rimini che rispetto alla formazione che ha battuto la Spal in campo solo Lepri e Langella. Dopo qualche minuto di gioco occasione Grifo con Acella, ma la difesa dei romagnoli ribatte. All’8’ Rimini avanti, l’ex Ternana Capanni parte da sinistra, si accentra e calcia, non forte, ma preciso, palla sul palo e poi in fondo al sacco, 1-0. Il Perugia non si scuote al 15’ rischia il raddoppio, Abibi salva su Selvini. Ritmi lenti e compassati nella fase centrale del primo. Al 30’ è ancora Selvini ad essere pericoloso ma Lisi salva tutto. Al 35′ primo vero squillo degli umbri con Iannoni che fa un break sulla trequarti e va al tiro ma Colombo blocca. Dopo 2’ minuti di recupero finisce il primo tempo, Rimini-Perugia 1-0.

Giunti scuote il Perugia

Il secondo tempo parte esattamente con lo stesso tema tattico, e lo stesso ritmo, del primo tempo. Nel Perugia in campo Giunti al posto di Iannoni, nel Rimini entra Ubaldi per Selvini. Al 7′ Torrasi prova a riaprire il match scagliano una sassata dal limite dell’area ma il pallone sibila alto sopra la traversa. Due minuti dopo ancora Perugia con l’intraprendente Cancellieri che scambia, entra in area e calcia a rete ma Colombo e bravo a ribattere in angolo. Nell’azione successiva ci prova Lisi da lontanissimo la palla sfila di poco a lato. Al minuto 12’ è ancora Cancellieri ad essere pericoloso ma la palla finisce a lato. Al 15’ prima girandola di cambi. Nel Perugia entrano Matos e Lomangini al posto degli spenti Ricci e Cudrig. Nel Rimini dentro il rientrante Delcarro e Leoncini fuori Lombardi e Langella. I cambi fanno subito bene al Grifo, Giunti si libera bene e tira forte e teso, bell’intervento di Colombo che devia in angolo. Replica il Rimini con Iacoponi che mette a lato un invito di Semeraro. Tre minuti dopo, sempre Iacoponi, sfiora il raddoppio. Baldini approfitta del break per fare un cambio, spazio ad Ebnoutalib che prende il posto di Acella. Al 30’ ancora un cambio per il Rimini entra Megelaitis ed esce l’uomo che sta decidendo il match, l’ex Ternana Capanni. Al 35’ primo giallo del match è per Stanga del Rimini. Al 37’ ultimo cambio per il Rimini entra Lamesta ed esce Semeraro. Ed è proprio Lamesta un minuto dopo a sfiorare con una gran giocata il raddoppio. Palla a lato di poco. Al 42’ ultimo cambio anche per il Perugia dentro Paz e fuori Morichelli. Dopo 3’ minuti di recupero finisce il match del Romeo Neri, Rimini-Perugia 1-0. Il Grifo è eliminato dalla Coppa Italia di Lega Pro

Le pagelle di Rimini-Perugia

Rimini (4-3-3): Colombo 6,5; Lepri 6, Gorelli 6,5, Stanga 6,5, Semeraro 6 (82’ Lamesta sv); Rosini 6, Langella 6,5 (60’ Leoncini 6), Lombardi 5,5 (60’ Delcarro 6); Capanni 7 (75’ Megelaitis sv), Selvini 6,5 (46’ Ubaldi 6,5), Iacoponi 6,5

Non entrati: Passador, Colombi, Pietrangeli, Morra, Cernigoi, Gigli, Accursi, Cherubini, Bouabre, Acampa,

Allenatore: Troise 6,5

Perugia (4-3-3): Abibi 5,5; Mezzoni 6, Morichelli 6 (88’ Paz sv), Souarè 5,5, Cancellieri 6,5; Iannoni 5,5 (46’ Giunti 6,5), Torrasi 6, Acella 5,5 (66’ Ebnoutalib 6); Ricci 5,5 (60’ Matos 6), Cudrig 5,5 (60’ Lomangino 6), Lisi 6

Non entrati: Furlan, Bezziccheri, Bozzolan, Viti, Patrignani

Allenatore: Baldini 5,5

Marcatori: 8’ Capanni (RIM)

Ammoniti: Stanga (RIM)

Angoli: 2-10

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Daniele Sbardella di Belluno e Giuseppe Romaniello di Napoli

Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona