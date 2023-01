Rotatoria borgo Rivo, il commerciante: «Noi e i clienti penalizzati. Serve passo indietro»

di Fra.Tor.

La nuova viabilità della rotatoria in piazzale Marinai d’Italia, porta d’accesso a borgo Rivo, torna ad essere al centro di polemiche. Questa volta a parlare sono alcuni commercianti che denunciano disagi e lamentele da parte dei clienti.

I disagi dei clienti

«Traffico peggiorato a parte, cosa già nota e più volte segnalata dai cittadini – spiega Federico, titolare di un negozio di ottica a borgo Rivo – io, come altri commercianti di zona, riscontriamo proprio un disagio da parte di alcuni clienti nel raggiungere le nostre attività. La nuova viabilità della rotatoria, da quanto ci dicono, fa paura e diventa estremamente pericolosa quando un automobilista si trova a non sapere cosa fare e a come spostarsi da una corsia all’altra, soprattutto in giornate di forte pioggia, quando la visibilità è limitata e si rischiano incidenti. In molti ci dicono che inizia a diventare faticoso raggiungerci e che forse sarebbe meglio per loro andare da un’altra parte. Questo non possiamo assolutamente permettercelo – prosegue il commerciante -, non possiamo perdere dei clienti solo per colpa di qualcuno che ha progettato qualcosa di ridicolo. Raggiungere la zona di borgo Rivo, le sue attività commerciali, i suoi servizi, non può essere un disagio e un problema. Le modifiche alla viabilità dovrebbero migliore le condizioni di vita dei cittadini, ma se così non è, si deve fare un passo indietro e riportare tutto com’era».