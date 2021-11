Ruba betoniera ma la Stradale lo ferma e arresta ad Orvieto

Grande movimento in autostrada nella nottata fra domenica e luendì quando la polizia di Stato ha arrestato un uomo sorpreso alla guida di una betoniera risultata rubata in Liguria.

L’alt

Gli agenti della Stradale di Orvieto, intorno alle ore 3.30 fra i caselli autostradali di Fabro e Orvieto, hanno notato la betoniera in transito lungo l’A1. Un fatto piuttosto strano vista l’ora e condiderando che questo tipo di mezzi opera generalmente all’interno di cantieri edili in esercizio. Per questo hanno deciso di eseguire un controllo, fermando il veicolo nei pressi dello svincolo di Orvieto.

In arresto

All’interno della cabina sono state subito notate manomissioni dell’impianto elettrico e di accensione. I successivi accertamenti presso il comando della polizia Stradale orvietana, guidato da Stefano Spagnoli, hanno fatto emergere che la betoniera era stata rubata a Sarzana, in provincia di La Spezia: il conducente – 35enne della Campania, pregiudicato – è stato arrestato per furto pluriaggravato. Proseguono le indagini per risalire al luogo di destinazione del veicolo, considerando il suo notevole valore.