Ruba e aggredisce a Collestrada: 47enne arrestata per rapina

Ha rubato circa 700 euro di vestiti – fra scarpe e felpe – in un negozio del centro commerciale Collestrada di Perugia ma la sua azione non è sfuggita a un addetto alla sicurezza e al responsabile del supermercato. Che l’hanno seguita fino all’uscita e quindi fermata: la donna – 47enne albanese, senza occupazione – ha aggredito uno dei due, facendolo cadere a terra per guadagnarsi la fuga. A bloccarla ci hanno pensato i carabinieri di Ponte San Giovanni che, allertati dalla vigilanza, l’hanno rintracciata e arrestata per rapina con applicazione dei domiciliari.

