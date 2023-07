Ruba telefono e lo nasconde nel reggiseno: 40enne scoperta e denunciata

Era da solo nel suo negozio di Ciconia (Orvieto), quando è entrata una donna che lo ha distratto e gli ha rubato il telefono cellulare. A seguito delle indagini scaturite dalla denuncia, la polizia di Stato orvietana ha individuato e denunciato la responsabile del furto compiuto ai danni del negoziante: una 40enne residente in un campo nomadi di Roma, con svariati precedenti.

La ricostruzione

Il commerciante si è accorto quasi subito del furto, è uscito e ha fermato la donna che ha però negato tutto. A quel punto è arrivata la polizia che, con l’ausilio di due appartenenti ad un’altra forza di polizia che si trovavano in zona, ha bloccato la donna e proceduto alla sua perquisizione attraverso il personale femminile della Volante. E infatti nel reggiseno aveva sia il telefono cellulare del negoziante che alcune banconote. Alla fine è stata denunciata per furto aggravato e ‘colpita’ dal foglio di via emesso dal questore di Terni, Bruno Failla, con divieto di ritorno ad Orvieto per tre anni.