I carabineri del Nor della Compagnia di Orvieto hanno denunciato due donne di origine romena per furto aggravato. Le due sono state fermate giovedì a bordo un’auto e trovate in possesso di prodotti cosmetici per un valore di circa 500 euro, risultati rubati poco prima dal centro commerciale Porta d’Orvieto. La refurtiva era stata nascosta all’interno di tasche cucite ‘ad hoc’ nei vestiti, per occultare il materiale, poi restituito ai legittimi proprietari.

Condividi questo articolo su