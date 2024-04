Rubano in un negozio: 80enne e 42enne denunciate dall’Arma

Due donne – una 80enne e una 42enne, residenti in provincia di Bologna – sono state denunciate per furto aggravato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Città di Castello. I fatti sono accaduti a marzo in un negozio tifernate specializzato nel ‘fai da te’, dove una commessa si è accorta che le due avevano rubato della merce nascondendola nei cappotti e nelle borse: dopo averle bloccate all’esterno dell’esercizio, ha chiamato il 112. I militari sono giunti sul posto e le hanno identificate: sono risultate gravate da numerosi precedenti specifici e in possesso di materiale asportato dal negozio per un valore di oltre 110 euro. Anche sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza, le due donne sono state denunciate alla procura di Perugia e il materiale è stato restituito all’esercizio commerciale.

Condividi questo articolo su