Incidente stradale nella serata di martedì a San Feliciano (Magione), in via Concordia. L’impatto è stato fra due autovetture con il coinvolgimento di quattro persone le cui condizioni – spiegano i vigili del fuoco di Perugia – sono in corso di valutazione da parte dei sanitari. Sul posto, oltre al personale del 115, sono intervenute tre ambulanze e due pattuglie dei carabinieri.

Condividi questo articolo su