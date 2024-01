San Gemini: due opere del Troppa arricchiscono la collezione Tacconi

Due nuove opere realizzate dal pittore seicentesco Girolamo Troppa sono state presentate e illustrate al pubblico nella galleria degli affreschi di palazzo Santacroce-Grand Hotel San Gemini. Si tratta di due dipinti raffiguranti soggetti profani – ‘Rinaldo e Armida’ e ‘Angelica e Medoro’ – che vanno ad arricchire la collezione Tacconi-Ottelio che vanta già altre tre importanti produzioni del Troppa, oltre ad alcune pregiate opere di età antica e contemporanea. Alla conferenza di presentazione erano presenti la giornalista Giovanna Tatò, Giorgio Baratti, antiquario e collezionista, Maria Celeste Cola dell’università La Sapienza di Roma, Francesco Petrucci, conservatore di palazzo Chigi e Viviana Altamura, assessore del Comune di Terni. «È un’iniziativa straordinaria quella di Tacconi di acquisire come raccolta privata, però fruibile a tutti, un gruppo di opere di Girolamo Troppa che sono esposte in modo permanente a San Gemini – afferma Francesco Petrucci -. Troppa è stato un grande maestro del barocco romano e ha lasciato moltissime testimonianze della sua produttività in Umbria, soprattutto nel ternano».

