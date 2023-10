San Gemini: torna ‘Tè a palazzo Santacroce’

A San Gemini (Terni) riparte l’iniziativa culturale del Gruppo Tacconi-Ottelio denominata ‘Tè a palazzo Santacroce’: durante una serie di incontri, gli ospiti si potranno avvicinare alla raffinatezza della degustazione del tè. Primo appuntamento domenica 22 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, cui seguirà quello del 3 dicembre: a palazzo Santa Croce, si potrà sorseggiare il tè Wu Long di Taiwan (Oolong) con piccola pasticceria e sandwich mignon di produzione interna. Anche quest’anno, dopo il successo delle precedenti edizioni, sarà Antonello Biancalana – degustatore esperto di tè e fondatore del sito DiWineTaste – a spiegare le diverse tipologie di tè. La serie di eventi permette di «riscoprire i nostri sensi – afferma Biancalana – che siamo disabituati a usare, quando in realtà sono vettori di emozioni da potenziare. Sia il tè che il vino sono utili in tal senso, perché hanno bisogno di una diversa comprensione emotiva per essere scoperti». Nei precedenti incontri si è parlato dell’Afternoon Tea inglese, la cui tradizione inizia a metà dell’800, e che nacque come motivo d’aggregazione, per ritrovarsi insieme riscoprendo un momento conviviale. Per partecipare ci si deve prenotare al numero telefonico 0744.243454.

