San Gemini, tre eventi per i più piccoli e per gli amici a 4 zampe

La Pro loco di San Gemini, con il patrocinio del Comune ha in programma tre eventi dedicati ai più piccoli, in occasione della Pasqua. Inoltre, il 1° maggio ‘coccole’ per gli amici a quattro zampe.

Gli eventi in programma

Sabato 9 aprile, dalle 9 alle 12, appuntamento a piazza San Francesco a San Gemini, con la ‘Prima giornata ecologica’ che coinvolgerà 55 alunni fra gli 11 e i 13 anni della scuola secondaria di primo grado ‘Alessandro Volta’. I ragazzi saranno divisi in 11 gruppi formati da 5 partecipanti all’iniziativa. Ogni squadra, armata di pinza raccogli rifiuti e sacchetti colorati per la raccolta differenziata, inizierà la pulizia del verde partendo dalla zona del Colle, per poi arrivare al parco Violati dove verrà offerto un piccolo ristoro. Terminato lo spuntino, si proseguirà con la cura del luogo. «Sarà l’occasione – spiega il presidente della Pro loco Lucia Auletta – per rendere ancora più consapevoli i ragazzi che la natura va difesa e rispettata, attraverso attività di salvaguardia del territorio. Ed oggi è solo l’inizio di una lunga serie di eventi dedicati a questa tematica». Sabato 16 aprile, dalle 16 alle 18, si svolgerà un altro evento per i bimbi dai 7 ai 12 anni: la ‘Caccia all’uovo di Pasqua’, un progetto curato dal consigliere della Pro loco Carmela Bruno. Ritrovo in piazza San Francesco alle 15.30, da dove partirà una caccia al tesoro arricchita da giochi di squadra e tanto divertimento. In programma, il salto del coniglio, minigolf, memory, la corsa a tre gambe e tanto altro ancora. Divertimento assicurato anche per i più piccoli, con giochi e trucchi. Infine il 1° maggio, per gli amanti degli amici a quattro zampe, si svolgerà la ‘Mostra canina amatoriale’. «I simpatici pet – dice la presidente Auletta – saranno divisi in due gruppi, meticci e cani di razza e al termine della sfilata, sarà premiato il cane più ‘bello’, con una coppa e non solo». Durante l’evento, i nostri cani avranno l’occasione di lavarsi e profumarsi, grazie ad un furgone di toelettatura mobile.