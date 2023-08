San Giovanni di Baiano: donna ferita in un incidente stradale

LE FOTO

Incidente stradale domenica mattina a Spoleto, a San Giovanni di Baiano. In seguito al sinistro – spiegano i vigili del fuoco del distaccamento spoletino – una donna è rimasta incastrata all’interno della propria autovettura ed è stata estratta dal personale del 115 e affidata alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale con l’ambulanza. Le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato ed i carabinieri per i rilievi di rito.