‘San Valentino jazz’: «A Terni la musica che scalda i cuori arriva da tutto il mondo»

Tutto pronto per ‘San Valentino jazz 2024’. La rassegna musicale, organizzata da Confartigianato Terni in collaborazione con l’associazione culturale ‘Vibrazioni’, con il patrocinio del Comune di Terni e della Camera di commercio dell’Umbria, sotto la direzione artistica di Alessandro Bravo, quest’anno dall’8 al 18 febbraio vede alternarsi in otto locali ternani diversi artisti di fama mondiale e artisti locali. Saranno 11 i concerti, distribuiti tra il ristorante La Cruda, Bloom – spazio condiviso, bar Pazzaglia, Caffè del corso, Randez-vous, Bogart cafè, ristorante Cacio e pepe e Carletti il mondo della pasticceria. «Un evento di qualità – ha evidenzia il presidente di Confartigianato Mauro Franceschini – che porta la musica jazz nei locali e che riesce ad animare le vie del centro cittadino nel periodo di San Valentino. Investire nella musica e nella cultura crediamo possa essere un buon contributo alla qualità della vita della nostra città e dei pubblici esercizi». Proseguendo in linea con quanto già realizzato nel periodo natalizio, ha sottolineato l’assessore al commercio del Comune di Terni Stefania Renzi, «a San Valentino la musica risuonerà tra i locali e le vie del centro per scaldare i cuori di tutti noi».