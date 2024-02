Sanremo 2024: Umbria protagonista all’Ariston con Agnese Duranti e le farfalle della ritmica

di Giovanni Cardarello

Il festival di Sanremo è la vera e propria religione laica dell’Italia. Non è un caso che, anche per la 74° edizione, quella in corso al teatro Ariston da martedì 6 febbraio, milioni e milioni di telespettatori siano rimasti incollati al televisore. Per non tacere del buzz social generato, un buzz che da giorni vede Sanremo 2024 come top trend nelle tendenze di ricerca. Una religione laica che, anche per l’edizione in corso, vedrà l’Umbria tra i protagonisti.

A distanza di due anni dall’ultima apparizione, infatti, tornano sul palco dell’Ariston le ‘farfalle’ della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Parliamo delle atlete che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e l’oro alla Coppa del Mondo di Cluj-Napoca. Le farfalle di cui fa parte la spoletina Agnese Duranti, 23 anni lo scorso 18 dicembre e punta di diamante del gruppo di atlete: una carriera iniziata prestissimo, con la polisportiva Fenice di Spoleto, proseguita con la convocazione precocissima nella nazionale juniores e volata in alto, fino alla conquista di cinque titoli mondiali, di un titolo europeo e della già citata medaglia di bronzo olimpica. Una medaglia che, peraltro, ha fatto scattare un record nell’ambito dello sport italiano. Il bronzo di Tokyo ha determinato infatti il primato assoluto per numero di medaglie italiane a una singola edizione dei giochi olimpici.

Le farfalle, come detto, tornano al festival di Sanremo dopo l’esibizione del 2022 quando, dopo la conquista della medaglia olimpica, diedero prova della loro bravura. Quest’anno, invece, si esibiranno a supporto di uno dei concorrenti in gara. Nello specifico parliamo di Mattia Belardi, meglio noto come Mr.Rain, la sorpresa di Sanremo 2023 quest’anno è in gara con il brano Due Altalene. Ma non solo. Come di consueto, da qualche anno a questa parte, la serata del venerdì è dedicata ai duetti e Mr.Rain ha scelto un brano tosto, complesso e dal tema delicato: si tratta di Mary, brano del 2003 dei Gemelli Diversi. Il tema è la violenza domestica e gli abusi sessuali di un padre verso una figlia, Mary appunto, che alla fine decide di fuggire di casa. Le farfalle di Agnese Duranti accompagneranno l’esibizione e c’è da giurarci che sarà uno dei momenti più intensi dell’intera manifestazione.