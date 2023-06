Santa Maria Terni, ci sono 58 stabilizzazioni: 48 sono infermieri

Novità per il personale del Santa Maria di Terni. Da sabato 1° luglio scatteranno 58 stabilizzazioni tra personale sanitario e sociosanitario: in particolar modo il provvedimento – lo ha deliberato il dg Andrea Casciari la scorsa settimana – coinvolge 48 infermieri, un tecnico sanitario di radiologia medica, un ortottista, quattro operatori sociosanitari e quattro dirigenti medici. «Va nella direzione della stabilizzazione dei lavoratori e quindi di un innalzamento della qualità del lavoro. La nostra azienda – le parole del direttore generale – punta molto su questo aspetto, nella consapevolezza che politiche di miglioramento delle condizioni occupazionali significano anche un innalzamento del livello del lavoro e quindi delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini. Questa decisione assume particolare rilevanza soprattutto perché si inserisce in un momento storico in cui è difficile reclutare risorse umane. Il fatto di poter contare su professionisti che già conoscono la nostra realtà dà ancora più valore a questa operazione».

