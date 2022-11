Saranno campioni: sette umbri in nazionale Under 18

di G.R.

Che arriveranno a calcare palcoscenici importanti, vivranno una vita da calciatori di provincia o smetteranno presto poco cambia. L’importante è vivere il sogno ora che si può, per i sette classe 2005 umbri che sono stati convocati dal ct della nazionale Under 18 Giuliano Giannichedda.

I ragazzi

Si potrebbe fare quasi una squadra di calcio a sette anche se mancherebbe un portiere tra questi ragazzi che, come ricorda il sito tematico EccellenzaCalcio, stanno trovando stabilmente spazio nelle rispettive prime squadre fra il campionato di Eccellenza e quello Promozione. La copertina se la guadagna l’attaccante Manuel Leone che con lo Spoleto ha segnato 9 gol in 12 partite. Suo compagno di reparto è Filippo Pucci del Terni FC. Come centrocampisti abbiamo invece Luca Rondoni del Castiglione del Lago, Tommaso Piermarini del Foligno e Riccardo Fiorindi del San Sisto. Infine, in difesa giocano Daniel Felici del Cannara e Karim Sangare sempre del San Sisto.

La nazionale

I convocati sosterranno un allenamento congiunto a Roma alla Borghesiana martedì 29 novembre alle 14.45. Sarà il primo stage in vista dei numerosi appuntamenti previsti per la stagione 2022/2023.