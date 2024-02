Schianto auto-moto allo svincolo San Gemini Sud: due feriti

LE FOTO

Serio incidente stradale domenica pomeriggio all’altezza dello svincolo San Gemini Sud della superstrada E45, lungo la strada regionale 79 Ternana. L’impatto – violento – è stato fra una motocicletta, in sella un giovane e la cugina, e un’autovettura. I due sono stati soccorsi e trasportati dagli operatori del 118 all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto in prima battuta sono intervenuti i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni e gli agenti della squadra Volante, con i militari dell’Arma competenti per tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari.