Scivola in casa e non riesce ad alzarsi per giorni: 72enne salvato

Lunedì era scivolato mentre si trovava all’interno dell’abitazione, non riuscendo poi a rialzarsi. E così è rimasto a terra per giorni prima dell’intervento della polizia di Stato di Perugia: l’uomo, un 72enne, è stato trovato e soccorso dagli agenti dopo l’allarme lanciato dai vicini. A farlo scattare i forti odori provenienti dall’appartamento.

Soccorso

Sul posto anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. L’anziano, italiano, era sofferente sul pavimento: «Visibilmente provato, ha poi raccontato di essere stato a digiuno e di non aver potuto chiamare i soccorsi in quanto il telefono si era scaricato», spiega la questura. Il 72enne è stato trasportato al Santa Maria per le cure del caso e, una volta cessata la situazione emergenziale, la polizia ha informato i familiari.