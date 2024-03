Scontro in galleria: un ferito grave

Serio incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 14, lungo la strada statale 318 ‘di Valfabbrica’ all’interno della galleria che si trova nei pressi dello svincolo di Fossato di Vico (Perugia). L’impatto, violento, è stato fra un furgone Renault Trafic ed un Renault Kangoo. Il conducente del primo veicolo – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – è rimasto ferito in modo grave e, dopo essere stato stabilizzato dal personale dell’ambulanza del 118, è stato trasportato con l’elisoccorso umbro all’ospedale di Perugia. Lesioni più lievi per il conducente e i due passeggeri del Kangoo. Sul posto, oltre ai citati, sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Gaifana e la polizia Locale di Gualdo Tadino per i rilievi del caso.

