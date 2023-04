Due auto ed un bus di linea sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì nella frazione di Santa Maria Rossa, a Perugia. Gravi danni in particolar modo per uno dei veicoli, condotto da una donna: è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidata alle cure mediche del personale del 118 intervenuto suil posto. Con loro anche gli agenti della polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

