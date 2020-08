Scuola, graduatorie supplenze: 12.662 domande dall’Umbria

Sono 12.662 le domande arrivate – in via digitale – al ministero dell’Istruzione dall’Umbria per l’inserimento nelle graduatore provinciali e di istituto. Giovedì sono scaduti i termini e il Miur ha pubblicato il resoconto: ci si attingerà per le supplenze dell’anno scolastico 2020-2021 in partenza il prossimo 14 settembre.

L’ORDINANZA DEL MIUR

L’assegnazione

La pubblicazione delle graduatorie è attesa entro il 1° settembre e giocoforza le assegnazioni dei posti avverrà poco dopo. In totale le istanze presentate – non sono mancati problemi nel corso della procedura – sono state 753.750, in maggior misura da Lombardia (oltre 100.000), Lazio (86.976) e Campania (84.857).

RIPRESA SCUOLA, IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Le assunzioni

Sempre in tema scuola nell’ultimo consiglio dei ministri è stato dato il via libera per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 97.223 unità tra docenti, personale educativo, Ata e dirigenti scolastici.