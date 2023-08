C’è la 20° sagra della fojata e dell’attorta a Sellano

Specialità locali, musica e soprattutto le due torte tradizionali della Valnerina. Sono i principali ingredienti della sagra della fojata e dell’attorta, in partenza a Sellano per l’edizione numero 20: gli eventi sono in programma da giovedì 10 a lunedì 14 agosto al villaggio della protezione civile in zona Villamagina.

Le specialità

La fojata è una torta salata realizzata con una sfoglia di pasta sottilissima ripiena di verdure, erbe, formaggio e uova, mentre l’attorta è un dolce composto sempre da una sfoglia sottilissima, ma farcita con mele, uva passa, frutta secca e alchermes. Sono le protagoniste di una festa tra le più importanti, sentite e partecipate di Sellano: «Torna anche quest’anno, in particolare in questo 20esimo anniversario – le parole del presidente della pro loco Sellano, Massimiliano Alessandrini –, un appuntamento tradizionale, immancabile per Sellano, uno dei momenti più importanti della vita associativa della pro loco e che coinvolge l’intera popolazione».

Il programma

«Tutte le serate – viene sottolineato – della festa, a partire dalle 21, saranno allietate da appuntamenti danzanti con le orchestre Matteo Tassi (10 agosto), Giampiero Vincenzi (11 agosto), Daniela Cavanna (12 agosto), Andrea Bianchini (13 agosto) e Marco Cimarelli (14 agosto). Dalle 23, poi, sarà attivo anche lo spazio giovani con l’opening party e il Regina Staff Tour giovedì 10, la Guapa Loca Night e dj Raffaele Porzi venerdì 11, il Tibetan Top Party hit 90/2000 e dj Roby Rocca sabato 12, la Techno Night e dj Lory domenica 13) e il Closing Party – Speciale 20° anniversario che vedrà protagonisti dj Roby Rocca e l’animazione Baby Dolls lunedì 14 agosto».