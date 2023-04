Serie A padel, a Terni i playoff ed i playout: c’è l’assegnazione

Sarà Terni ad ospitare i tabelloni maschili/femminili dei playoff e dei playout della serie A di padel. L’assegnazione è arrivata lunedì con la decisione della Fitp, la Federazione italiana tennis e padel: le sfide andranno in scena all’Happy Village di Maratta.

Si tratta del massimo campionato nazionale a squadre: «Vedrà scendere in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del padel italiano. Un evento tra i più importanti – spiega il delegato provinciale del Coni e regionale Fit Umbria – nel panorama padellistico italiano, che la Fitp ha deciso di assegnare, tra i circoli candidati, ad Happy Village premiando la qualità e la modernità dell’impianto e l’attività di assoluto livello nazionale svolto in questi anni dal nostro circolo. Un riconoscimento anche per il lavoro svolto dal settore comitato regionale Fitp Umbria e dal settore padel, che partendo dai 5 circoli affiliati nel 2018 è arrivato oggi a contarne 41 con un notevole innalzamento del numero dei tesserati e della qualità del livello di gioco, soprattutto a livello giovanile. La manifestazione sarà anche un grande momento per il nostro territorio e per la nostra città, sempre più Città dello Sport, con una notevole ricaduta sul turismo. Voglio chiudere facendo i complimenti misti ad un grande in bocca al lupo agli amici Pernini Enrico e Giuditta Filipponi e a tutto il loro staff, che hanno creduto nel progetto mettendo a disposizione, oltre alla loro passione, tutto ciò che era possibile per la realizzazione di un evento – conclude – che farà di Terni per tre giorni la capitale del padel italiano». L’appuntamento è fissato dal 21 al 23 aprile.