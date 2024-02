Sestri Levante-Perugia 1-0, la follia di Kouan e l’errore di Adamonis costano una sconfitta cocente

di Giovanni Cardarello

Non uno ma tre passi indietro per il Perugia di Formisano nel match del venerdì sera del Silvio Piola di Vercelli contro il Sestri Levante. Tre passi indietro tanti quanti sono i punti persi in questa trasferta, sì insidiosa, ma sulla carta ampiamente alla portata. Tre passi indietro che costano una cocente sconfitta, la quarta stagionale, la terza piazza in classifica, il Grifo viene superato dal Gubbio, e la presenza di Kouan e Sylla nel prossimo match. Il primo incappa in una follia, davvero inspiegabile, rimediando un’espulsione per doppio giallo. Il secondo, alla prima prova incolore in maglia biancorossa, pesca il giallo che gli farà saltare la sfida con la Fermana di mercoledì al Renato Curi. Il match lo decide un gol di Sandri, il migliore in campo, con un tiro dai venti metri su cui Adamonis non è irreprensibile. Da segnalare anche una traversa colpita da Fossati nel primo tempo. Lato Perugia poco o nulla da registrare, salvo un’azione disperata in pieno recupero a cui Anacoura dice no. Anche gli ottimi Seghetti e Sylla affondano nel pantano di Vercelli, si salvano in pochi, in particolare Torrasi e Iannoni costretti a correre il triplo del dovuto. Vince il Sestri Levante di corto muso ed è la seconda vittoria consecutiva di prestigio dopo quella di domenica a Sassari contro la Torres.

Follia di Kouan

La squadra ligure si schiera, a sorpresa, con il 4-3-3 in campo Raggio Garibaldi e il nuovo acquisto Clemenza. Formisano, in emergenza, schiera il suo Perugia con il 3-4-1-2 con Angella al centro della difesa, cerniera di centrocampo con Iannoni e Torrasi e Kouan a supporto di Sylla e Seghetti. Al 2′ subito pericoloso il Perugia con una punizione di Torrasi, respinge Anacoura. Al 7′ si vedono i padroni di casa con un colpo di testa di Clemenza. Al minuto 12′ Seghetti reclama un rigore per fallo di Candiano ma l’arbitro sorvola. Al 20‘ giallo per Kouan. Un minuto dopo nella lista dei cattivi gli fa compagnia Sylla. Al 25′ ancora pericoloso Candiano con un colpo di testa ma Adamonis blocca. Al minuto 33‘ follia di Kouan che reagisce in malo modo ad una provocazione di Candiano, prende il secondo giallo e l’inevitabile rosso. Candiano graziato. Al 39′ gran tiro di Fossati, Adamonis para. Al minuto 43’ l’occasione più nitida del tempo Forte serve Fossati che di testa colpisce la traversa. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, Sestri Levante-Perugia 0-0

Sandri spacca la partita

Si riparte con gli stessi undici del primo tempo. Al minuto 56′ bella iniziativa di Seghetti che entra in area da sinistra ma viene bloccato sul più bello. Al 61′ Matteucci colpisce di testa in area, ma la palla finisce a lato. Il Perugia soffre. E al 66’ capitola, gran tiro di Sandri dai 22 metri, Adamonis tocca ma non riesce a salvare. Poteva fare meglio ma il danno è fatto, Sestri Levante in vantaggio. Il Perugia non riesce a scuotersi, del resto il campo pesante e l’inferiorità numerica stanno diventando il fattore decisivo. Al 77’ Iannoni calcia dal limite palla alta. Al 79’ Formisano mette in campo l’attaccante classe 2005 Polizzi. Al minuto 85’ Omeregbe svernicia la difesa del Grifo ma l’assist in area non viene raccolto da nessuno. In pieno recupero paratona di Anacoura che salva su un colpo di testa ravvicinato. Dopo cinque minuti di recupero finisce il match, Sestri Levante-Perugia 1-0

Il tabellino e pagelle di Sestri Levante-Perugia

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura 7; Furno 6,5 (78’ Regini sv), Oliana 6, Pane 6,5, Fossati 6 (67’Andreis 6); Raggio Garibaldi 5,5 (56’ Sandri 7,5), Parlanti 6,5, Matteucci 5,5 (67’Gala 6); Candiano 7, Forte 6,5, Clemenza 7 (78’ Omoregbe sv) Allenatore: Barillari 7

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 5; Mezzoni 6, Angella 6 (78’ Polizzi sv), Dell’Orco 6; Paz 5,5 (86’ Giunti sv), Iannoni 6,5, Torrasi 6,5 (86’ Cudrig sv), Cancellieri 5,5 (63’ Lewis 5,5); Kouan 4,5; Sylla 5,5 (63’ Lisi 6), Seghetti 5,5 Allenatore: Formisano 5,5

Marcatori: 66’ Sandri

Ammoniti: Kouan (Per), Sylla (Per), Kouan (Per), Sandri (Ses), Omeregbe (Ses)

Espulsi: Kouan (Per)

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Davide Fedele di Lecce

Quarto ufficiale: Maksym Frasynyak di Gallarate