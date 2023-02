Incidente stradale autonomo nella notte fra sabato e domenica a Città di Castello (Perugia), in località Breccione. Una donna al volante di un’autovettura, ne ha perso il controllo finendo fuori strada e quindi ribaltandosi. La coducente è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco tifernati e la polizia di Stato del commissariato di Città di Castello.

