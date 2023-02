Si ubriaca e molesta una donna alla stazione: sanzionato

In stato di ubriachezza si è avvicinato ad un gruppo di amiche e ha iniziato a molestare una 57enne italiana. Per questo motivo si è reso necessario l’intervento della polizia di Stato alla stazione di Spoleto: l’uomo, un 44enne italiano, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del codice penale.

Cosa è successo

La donna si è spaventata e ha deciso di chiedere aiuto alla polizia di Stato. Ha spiegato agli agenti di essere stata importunata senza uso di violenza: il 44enne è stato accompagnato negli uffici del commissario per l’identificazione e poi sanzionato per essere stato colto in condizioni di manifesta ubriachezza.