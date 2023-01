Si ubriaca, poi molesta i clienti di un locale notturno: denunciato

Si è ubriacato per poi infastidire i clienti di un locale notturno di Perugia. Protagonista della vicenda un 44enne italiano che, in seguito all’intervento della polizia di Stato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Ubriachezza molesta

L’uomo era stato allontanato dal personale della sicurezza ma l’azione molesta non si è fermata. Gli agenti hanno avvicinato il 44enne ed in risposta hanno ricevuto ingiurie ed un atteggiamento aggressivo, anche all’interno degli uffici di polizia: una volta conclusi gli accertamenti è stato denunciato e sanzionato per manifesta ubriachezza.