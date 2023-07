A Todi sinergia scuola-imprese, assunti cinque 5 studenti dell’Ipsia

Sinergia tra scuola ed impresa e buone notizie per cinque studenti dell’Ipsia di Todi. Per loro c’è l’assunzione con l’apprendistato di I livello dal Gruppo Angelantoni: l’iniziativa, realizzata con il supporto di Anpal Servizi, sarà presentata martedì 4 luglio.

Il risultato

L’iniziativa riguarda gli alunni dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Grazie al contratto di apprendistato di primo livello, due studenti del 3° anno conseguiranno la qualifica professionale e tre studenti del 4° anno arriveranno al diploma di istruzione secondaria superiore: otterranno il titolo di studio alternando l’istruzione in aula con la pratica sul posto di lavoro, imparando il mestiere sul campo e ricevendo un regolare stipendio. «I cinque studenti – specifica Anpal – coinvolti sono stati conosciuti dal Gruppo Angelantoni durante specifiche esperienze di stage e sono stati poi scelti attraverso un processo di selezione condiviso con la scuola. «Sono proprio – spiega Massimo Temussi di Anpal – queste sinergie tra scuola e impresa che aiutano a superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Come società in house al ministero, e nel nostro ruolo di assistenza tecnica alle Regioni, viviamo la grande distanza che c’è tra il mondo della formazione e il mondo produttivo.