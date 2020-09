Sir Perugia ok con Vibo, ma che fatica

Finisce 3-0, come era nei pronostici. Meno pronosticabile, invece, che la Sir Perugia, reduce dalla vittoria in Supercoppa, faticasse così tanto contro Tonno Callipo Vibo Valentia, che nel primo set addirittura costringe i Block Devils ad arrivare fino al 35-33. Ai vantaggi anche il terzo (26-24), più ‘semplice’ il secondo (25-20). Anche in Superlega, come già nella semifinale di supercoppa con Modena, al Palabarton c’erano poco meno di mille tifosi, pari al 25% di capienza. Una scelta che ha dato il ‘la’ alle squadre di calcio per chiedere di aprire gli stadi in serie C.

Condividi questo articolo su