Soroptimist di Terni contro bullismo e cyberbullismo: incontro formativo all’Ipsia

Sabato 21 ottobre, dalle 10 alle 12 presso l’autila magna dell’Ipsia di Terni, si terrà l’incontro formativo organizzato dal Soroptimist International Club Terni che rientra nel progetto nazionale contro il bullismo e cyber bullismo promosso dal Soroptimist International d’Italia. Interverranno la presidente del Soroptimist International Club Terni, Stefania Capponi, il dirigente scolastico dell’Ipsia, Fabrizio Canolla, i rappresentanti delle forze dell’ordine, la neuropsichiatra infantile Valentina Rapaccini e lo psicologo e psicoterapeuta Maurizio Bechi Gabrielli. Modererà l’incontro Raffaella Brizioli, referente del progetto per il club di Terni. «L’iniziativa – spiega il Soroptimist di Terni – intende offrire agli insegnanti e agli adolescenti, un momento di riflessione e un’informazione specializzata per poter agire in modo più consapevole ed efficace in un contesto complesso come quello della società attuale. Infatti in una società relativistica, ‘liquida’ come l’ha definita Bauman, è necessario focalizzare l’attenzione su quei valori che dobbiamo saper tramandare. La speranza è quella di poter essere di aiuto sia agli attori del compito educativo, sia agli adolescenti che si sono trovati vittime o bulli e a quelli che potranno scampare il pericolo».

