Spaccia hashish ed è aggressivo con i genitori: 16enne collocato in comunità

Un 16enne è stato collocato presso una comunità educativa dai carabinieri della Compagnia di Spoleto in quanto indagato per detenzione di droga a fini di spaccio. In seguito ad una perquisizione nella camera del minorenne, i militari del comando stazione di Spoleto hanno trovato 42 grammi di hashish già suddivisi in 36 dosi che avrebbero potuto fruttare circa 700 euro. Il provvedimento è stato disposto dalla procura per i minorenni di Perugia anche alla luce delle ripetute condotte «violente e aggressive del ragazzo – spiega l’Arma – nei confronti dei genitori, tali da far temere per la loro incolumità. La finalità della misura cautelare è quella di introdurre il minore in un circuito virtuoso che gli consenta il reinserimento sociale e il pieno recupero».

Condividi questo articolo su