Spaccio di droga, nei guai sette giovanissimi

Notifica di conclusione delle indagini preliminari per detenzione a fini di spaccio. A procedere sono i carabinieri della Compagnia di Orvieto ed i protagonisti sono sette giovani dell’Orvietano che, all’epoca dei fatti, erano minorenni. L’indagine riguarda l’attività investigativa ‘Riccio’, conclusa a fine luglio con l’emissione di un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di otto cittadini nordafricani, domenicani e romeni: carcere per due, quindi tre divieti di dimora nel comune di Orvieto e tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Alla base del provvedimento una «proficua attività di spaccio che i minorenni, tutti assuntori di sostanze acquistate dal sodalizio, avevano portato avanti nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023». A loro la procura minorile ha contestato in tutto 31 capi di imputazione, la maggior parte dei quali con l’aggravante di aver ceduto droga ad altri minori. Anche vicino alle scuole.

