Spara tra le case e uccide un gatto

Attimi di paura, giovedì pomeriggio, nella zona di via San Girolamo a Perugia. Colpi di arma da fuoco – in particolare di un fucile calibro 12 o 14, secondo quanto accertato dalla polizia di Stato – sono stati avvertiti tra le abitazioni da alcuni residenti e hanno poi colpito un gattino che si trovava in un giardino, uccidendolo. Ancora ignoto l’autore del gesto, ma sull’episodio è stato aperto un fascicolo per identificarlo. A riportare il fatto in prima battuta è il sito web tuttoggi.info.

Gli accertamenti

Un epilogo che poteva essere molto più grave, ma che ha comunque visto l’incolpevole gatto avere la peggio. Dopo l’allarme dato dai residenti, spaventati dai nitidi colpi di arma da fuoco avvertiti, sul posto sono arrivate due pattuglie della squadra Volante.

Una volta scoperto il povero animale morto, è stato allertato il personale della Usl, che lo ha portato all’Istituto zooprofilattico per l’autopsia. L’esame ha confermato la morte per ‘impallinamento’. Ora si indaga, anche grazie alle testimonianze dei residenti, per risalire all’identità di chi ha sparato, che potrebbe averlo fatto proprio con l’obiettivo di uccidere il gattino in questione.