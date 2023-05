Spello: villa Fidelia torna a vivere dopo tre anni con ‘I giorni delle rose’

Dopo 3 anni di pausa villa Fidelia, a Spello, in provincia di Perugia, apre ancora una volta le sue porte e ritorna a vivere con ‘I giorni delle rose’, attraverso il tema ‘Le rose e il sol del Levante’. Quest’anno, dal 26 al 28 giugno, sarà il Giappone la nazione ospite che meglio rappresenta la natura e soprattutto le rose.

‘Le rose e il sol del Levante’

Questo fiore così nobile simbolo di amore in tutte le sue declinazioni, da sempre ha suscitato un vivo e singolare interesse alla signora Giuseppina Massi Bendetti, ideatrice e organizzatrice dell’evento fin dal 2013 e che quest’anno vede la collaborazione del Garden club di Perugia, il supporto della Provincia di Perugia e del Comune di Spello. Villa Fidelia indossa l’abito della cerimonia la cui anima è proprio la rosa. Oltre al Giappone molti saranno gli espositori floreali, abbinati a stilisti, attenti al valore estetico delle rose, senza trascurare conferenze, sfilate, concorsi e premiazioni. Tutto avverrà tra le mura della villa e tra il verde del giardino che la costeggia. La villa, testimonianza di più proprietari, di nobili famiglie locali, nasce a fine ‘400 ed inizio ‘500, sopra i resti di un complesso sacrale, per essere successivamente, più volte ristrutturata, per opera dell’architetto Cesare Bazzani, nei primi del novecento.

‘Il cappello tra le rose’

Il Cappello? Non solo un vezzo. Il 26 maggio nella Limonaia di villa Fidelia entra in gioco lo spirito che anima l’arte di fare il cappello per la modista Silvia Ronconi. Da più di 30 anni, già collaboratrice dell’atelier Borsalino, da vita a variegate collezioni e a pezzi unici. Alle 18, Silvia Ronconi e Tosca Guarino daranno voce ad una singolare narrazione intrisa di spettacolo e di riflessioni storico-sociali ed artistiche, dedicate esclusivamente al cappello, simbolo di ricerca estetica, come la rosa fiore di regale importanza.