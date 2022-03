Spiritualità Assisana: il libro verrà presentato a Castel dell’Aquila

Martedì 5 aprile, alle ore 21 presso il centro pastorale di Castel dell’Acquila (Montecastrilli), si svolgerà la presentazione del libro ‘Sotto la Volta del Cielo nella Comunione dei Santi – Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo, San Gregorio Magno’, a cura di Francesco e Maria Chiara Fasulo. «La nostra opera – spiegano i due autori – è un viaggio tra storia, cultura, arte e spiritualità, alla scoperta della Seraphica Civitas. Ciò per sensibilizzare le persone del nostro territorio comunale assisano, e non solo, sui santi titolari e protettori della comunità cristiana e civile di Torchiagina e San Gregorio in Assisi e su testimoni di vita evangelica come la Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo e San Gregorio Magno che hanno vissuto evangelicamente la loro esistenza con amore, misericordia, semplicità, umiltà, declinazione e attenzione al prossimo. Scopo della nostra opera è quello di dare consapevolezza circa l’identità storica, culturale, artistica, spirituale, sociale e paesaggistica di Assisi».

Il legame con San Carlo Borromeo

«Molto interessante è anche la parte dedicata ai legami tra la nostra Seraphica Civitas ed il celebre cardinale San Carlo Borromeo – proseguono i due autori -, attestati da documenti d’archivio, da memorie edite e da opere d’arte, oltre che da tradizioni orali trasmesse nel tempo e legate a varie vicende cittadine come l’erezione di chiese e cappelle, nonché a istituzioni recanti il suo nome, a reliquie e ad altre testimonianze presenti in musei, sacrestie e luoghi sacri. Nell’opera illustriamo anche il legame tra il Santo cardinale Borromeo ed il mondo francescano di cui pagine significative ne scriveva padre Agostino Gemelli».

I contributi

La prefazione del libro è stata curata da padre Michele Giura, parroco emerito di Torchiagina e San Gregorio e già vicario custodiale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, mentre l’introduzione circa il ‘patrocinio’ dei Santi da padre Luigi Marioli, già direttore del Museo del Tesoro della Basilica Papale di San Francesco in Assisi e critico d’arte religiosa.