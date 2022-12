Spoleto: 25enne trovato senza vita sotto il Ponte delle Torri

Tragica scoperta la mattina di Natale a Spoleto, dove un ragazzo di appena 25 anni è stato trovato senza vita ai piedi del Ponte delle Torri, luogo noto anche per i numerosi suicidi avvenuti nel corso del tempo. Il giovane – la notizia è stata riportata in prima battuta da umbria24.it – aveva fatto perdere le proprie tracce dalla serata del 23 dicembre, quando era uscito con alcuni amici e colleghi. Originario di Spoleto e residente nel Folignate, il 25enne non era tornato a casa, facendo così scattare le ricerche da parte di familiari e forze dell’ordine. Fino al drammatico ritrovamento di domenica mattina: all’origine della morte ci sarebbe un gesto volontario su cui è chiamata ad indagare la procura di Spoleto che deciderà se e quali accertamenti disporre sulla salma del ragazzo.

Condividi questo articolo su