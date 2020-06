Spoleto, aggira le licenze software: nei guai un commerciante

Il titolare di un’attività commerciale del territorio di Spoleto – che ora rischia una condanna e sanzioni per decine di migliaia di euro – è stato denunciato dalla Guardia di finanza della Compagnia di Spoleto per aver aggirato, in numerosi casi, le licenze relative ai software di comune utilizzo. I programmi sono stati contestualmente sequestrati dalle Fiamme Gialle.

«Licenze non pagate per 100 mila euro»

«L’analisi meticolosa dei supporti informatici in uso all’esercente – riferisce il comando provinciale di Perugia della Guardia di finanza – ha permesso di rinvenire diversi programmi, come i cosiddetti crack e keygen, utilizzati per convertire le ‘versioni di prova’ di vari software in versioni complete e pienamente fruibili, senza il pagamento della dovuta licenza d’uso». I sequestri hanno riguardato 60 programmi privi di regolare licenza e svariate apprecchiature (hard disk, penne usb, cd e dvd). «Il valore di mercato delle licenze non pagate – spiegano le Fiamme Gialle – si aggira intorno ai 100 mila euro, senza contare la possibilità per l’esercente di installare abusivamente i programmi su altri computer».