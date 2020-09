Spoleto, ‘crisi’ giunta. Sindaco De Augustinis: «Solo intemperanze»

L’uscita dall’aula consiliare dei consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia, con annesso commento acido – ‘fuori onda’ – del sindaco De Augustinis e del presidente del consiglio Cretoni, getta ombre oscure sul proseguimento dell’avventura della giunta spoletina insediatasi dopo le elezioni di due anni fa. Il sindaco parla solo di ‘intemperanze’, ma come se non bastassero già le precedenti intemperanze in seno alla sua maggioranza, le reazioni del primo cittadino e del presidente del consiglio comunale, colte dai microfoni e rilanciate in diretta streaming (c’è chi giura di aver sentito un ‘idioti’), aggiungono benzina sul fuoco delle polemiche.

Condividi questo articolo su