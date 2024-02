Cordoglio a Spoleto per la scomparsa di Vincenza Mari, per anni impegnata nell’azienda Monini e anche alla guida della società di pallavolo Monini Marconi Spoleto. Sotto la sua presidenza, la prima squadra maschile ha disputato diversi campionati di serie A. In tanti, colpiti dalla notizia, la ricordano per le sue qualità umane, oltre che professionali.

