Spoleto: investono 13enne con il monopattino e non si fermano. Denunciati due 17enni

Lesioni personali ed omissione di soccorso: questi i reati per cui due 17enni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dai carabinieri della Compagnia di Spoleto. L’indagine dell’Arma è partita dalla denuncia sporta dal genitore di una 13enne, investita da un monopattino lungo corso Garibaldi, a Spoleto. Dalle analisi delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali, è stato possibile accertare che i due giovani viaggiavano sul monopattino a velocità sostenuta e che, dopo l’impatto con la ragazzina, non si erano fermati per sincerarsi delle sue condizioni o chiedere aiuto. La 13enne, trasportata dal 118 al pronto soccorso di Spoleto, era stata dimessa dai sanitari con una prognosi di 10 giorni per trauma contusivo da investimento.

