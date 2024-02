Spoleto: ruba in un’agenzia di pratiche auto. Arrestato 42enne

Un 42enne straniero, con precedenti di polizia e sottoposto a libertà vigilata, è stato arrestato in flagrante per aver tentato di rubare all’interno di un’agenzia di pratiche auto di Spoleto. A seguito di segnalazione, gli agenti della squadra Volante del commissariato si sono introdotti negli uffici e lì hanno trovato il soggetto che era entrato dopo aver rotto un vetro. Con sé aveva uno smartphone, poi riconosciuto dai titolari dell’attività come di loro proprietà. Il 42enne è stato soccorso dai sanitari del 118 – nel rompere il vetro con un martello è rimasto ferito – ed è stato poi arrestato per furto aggravato.

