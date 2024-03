Spoleto, scatta il conto alla rovescia per la 58esima Corsa dei Vaporetti

di Giovanni Cardarello

Sono partite in questi giorni le attività propedeutiche all’organizzazione della 58° edizione della Corsa dei Vaporetti. La popolare, e tradizionale, gara che da oltre mezzo secolo appassiona i cittadini di Spoleto. L’edizione di quest’anno si terrà, come sempre, nelle vie del centro cittadino, nei giorni a cavallo tra il 21 e il 23 giugno e, già da oggi, promette di essere più intensa e appassionante che mai.

La gara

«La gara di questa edizione – hanno spiegato gli organizzatori dell’associazione Vaporetti in una nota di stampa – sarà più vicina alla tradizione, con un ridotto utilizzo di tecnologie ma con una maggiore vicinanza agli spettatori». Entrando nel dettaglio della 58° edizione della Corsa da segnalare che si parte ufficialmente il 15 giugno con la presentazione degli equipaggi partecipanti e la selezione delle miss. La location e le modalità sono in corso di definizione. Le prove e le gare sono invece in programma il 21 giugno, le prove in notturna, il 22 giugno, le prove e alla gara nel pomeriggio e nella serata e il 23 giugno la gara finale. Sabato 29 giugno, invece, è in programma la cena di chiusura con la cerimonia di premiazione e l’elezione di Miss Vaporetto. È stato inoltre aggiornato il regolamento che contiene, oltre ad altre modifiche, una variazione sostanziale nel peso dei vaporetti: sarà calcolato sulla base del mezzo più il pilota, con un peso minimo di 110 chili. Le iscrizioni si potranno effettuare dal 20 aprile al 18 maggio, ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede dell’Avis in via Fratelli Cervi 19/21. I modelli d’iscrizione e tutto il materiale potranno essere scaricati dal sito il cui indirizzo sarà fornito a breve. Da quest’anno sarà possibile anche effettuare le iscrizioni direttamente on-line.

Le novità

Da segnalare, infine, un’importante novità a livello organizzativo. Da quest’anno, infatti, è prevista una modifica al format al fine di consentire una maggiore presenza di pubblico lungo il percorso e non solamente in alcuni punti specifici. A tale scopo è stato stabilito di eliminare i maxischermi e le telecamere lungo il percorso e di potenziare, invece, la parte audio. «L’intento – spiegano sempre gli organizzatori – è di offrire agli spettatori una visione migliore lungo il percorso, perché la Corsa dei Vaporetti è un momento di aggregazione che deve coinvolgere tutta la città. Siamo certi che i nostri sforzi verranno recepiti in maniera positiva dai concorrenti, dagli sponsor, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini e spettatori». Un auspicio che in realtà è una certezza visto e considerato che gli stessi organizzatori confidano già da oggi su una partecipazione massiccia e allargata rispetto agli anni precedenti.